العراق وإيران..الأهم من التطبيع

2022/05/29 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام العلاقات‭ ‬الجيدة‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬تسود‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وايران،‭ ‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬ان‭ ‬تقف‭ ‬بتأمل‭ ‬عند‭ ‬العقبات‭ ‬التاريخية‭ ‬ومنها‭ ‬الحروب‭ ‬وابرزها‭ ‬حرب‭ ‬الثماني‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬الثمانينات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬وهذه‭ ‬الوقفة‭ ‬المتأملة‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬تأسيس‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬الصلات‭ ‬والوشائج‭ ‬بين‭ ‬دولتين‭ ‬تحتاجان‭ ‬الى‭ ‬توقيع‭ ‬معاهدة‭ ‬سلام‭ ‬وعدم‭ ‬اعتداء،‭ ‬فما‭ ‬هو‭ ‬قائم‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ […]

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