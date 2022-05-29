2022/05/29 | 23:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إسطنبول- الزمان أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن أنقرة لا تنتظر «إذنا» من الولايات المتحدة لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا، بحسب ما نقلت عنه الأحد وسائل إعلام تركية. فيما تقول تقارير ان هناك هجوما اخر في الأراضي العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني المتحصن في جبال سنجار وقنديل المنيعة. وقال إردوغان في تصريح […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إردوغان:لا ننتظر موافقة واشنطن لضرب الارهاب في سوريا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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