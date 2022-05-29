إردوغان:لا ننتظر موافقة واشنطن لضرب الارهاب في سوريا

2022/05/29 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسطنبول‭- ‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬أن‭ ‬أنقرة‭ ‬لا‭ ‬تنتظر‭ ‬‮«‬إذنا‮»‬‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لشن‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬الأحد‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تركية‭.‬ فيما‭ ‬تقول‭ ‬تقارير‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬هجوما‭ ‬اخر‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭ ‬لملاحقة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬المتحصن‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬سنجار‭ ‬وقنديل‭ ‬المنيعة‭.‬ وقال‭ ‬إردوغان‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ […]

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