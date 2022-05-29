شركة تعبئة الغاز تكشف ملابسات انفجار “مطعم ليلى”

2022/05/29 | 23:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أصدرت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز، اليوم الأحد، بيانا كشفت فيه ملابسات انفجار “مطعم ليلى” في منطقة الجادرية ببغداد، فيما أشارت إلى أن سبب الانفجار هو قيام صاحب المطعم بتأسيس شبكة غاز غير نظامية.

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