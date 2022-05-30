هل تشعر بولندا بتهديد حقيقي من روسيا؟.. الرئيس البولندي يرد لـCNN

2022/05/29 | 23:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقابلة مع شبكة CNN، تحدث الرئيس البولندي أندريه دودا عن حجم المخاوف من التهديد الذي تشكله روسيا على بلاده، وسرد تاريخ سقوط بولندا تحت النفوذ الروسي.

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