الأكاديمية العسكرية تحدد موعد التحاق الطلاب المتقدمين للدورة 112

2022/05/29 | 23:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحددت الأكاديمية العسكرية، موعد التحاق الطلاب المتقدمين للدورة 112.وقال رئيس الأكاديمية العسكرية الفريق الركن ناصر الغنام في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الاكاديمية العسكرية تدعو الطلاب المتقدمين للدورة (١١٢) للالتحاق يوم السبت المصادف 25/6/2022 الى الكليات العسكرية التي تم التوزيع الطلبة عليها مع جلب بطاقة التلقيح ضد فايروس كورونا".

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