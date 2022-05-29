شاهد بالفيديو.. لماذا خرج قانون الأمن الغذائي بشكل مفاجئ في العراق ؟!

2022/05/29 | 23:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jJKMM_oF1BI

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