في الطريق إلى مراجعاتي! - محمد عبد المجيد

2022/05/30 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد أنا الآن في طور مراجعاتي الكتابية رغم مرور نصف قرن، أي ثلثي عُمري، على بدء كتاباتي الورقية ثم الالكترونية.قاريء اليوم غيرُ قاريء الأمس، ومن كان يقرأ كتابا صعبا يصبح المقالُ ثقيلاً عليه، ومن كان يبتهج بالمقالِ؛ يسقط على الأرض من الإعياءِ إذا وصل للسطر الثالث، ومن كان يعشق الكلمة؛ سرقـتــه الصورة واختطفه الفيديو، ومن كانت الهموم الوطنية والقومية والفكرية شُغلـَه الشاغلَ؛ أضحىَ أسيرَ أخبار الفنان ......





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