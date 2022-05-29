بلاي ستيشن تواصل الاندفاع نحو السينما

2022/05/30 | 00:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تواصل شركة سوني المضي قدمًا في تحويل ألعاب الفيديو الرائدة إلى برامج متلفزة وأفلام لمنصة بلاي ستيشن، حيث أعلنت الشركة أنها تقدم عرضًا يعتمد على Horizon Zero Dawn مع منصة نتلفيكس في حدث للمستثمرين.كما تعمل سوني أيضًا على فيلم يعتمد على سلسلة Gran Turismo، ولكنها لم تجد موزعًا له بعد، ويمكن أن […]

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