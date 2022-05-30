خاص لإيرث نيوز| مختصون: حديد العراق يُهرب ومعامله تُفسخ.. ما الهدف من ذلك؟

2022/05/30 | 00:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال الباحث في الشأن الاقتصادي احمد عيد، اليوم الاثنين، إن تهريب الحديد من الجنوب إلى الشمال ما يزال مستمراً، لافتاً إلى أن جهات متنفذة تعمل على بيع سكراب الحديد من المناطق المحررة وتهريبه مقابل أسعار زهيدة.وأضاف عيد في تصريح لوكالة إيرث نيوز، أنه “كما عملت جهات متنفذة أيضا على تفسيخ معامل ومنشآت […]

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