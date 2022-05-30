2022/05/30 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تضيّف أسبوعاً للفيلم السوري بغداد – الزمان أعلن مدير عام دائرة السينما والمسرح أحمد حسن موسى إقامة أسبوع للفيلم السوري في بغداد في حزيران المقبل.وقال موسى إن (بغداد ستحتضن بين الثالث والسابع من حزيران المقبل اسبوع الفيلم السوري في بدء مشوار فعاليات الأسابيع السينمائية الدولية التي ستحتضنها دائرة السينما والمسرح العراقية).وأوضح موسى […]

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