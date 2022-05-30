2022/05/30 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين نعمة بعيداً عن الغناء: أصدرت ثلاثة مؤلفات وفرشاتي رسمت ألف لوحة ذي قار – فوزي التميمي بعد دعوته لنا في منزله وجدته جالسا بين مقتنياته الثمينة التي ينوي بيعها ولم يكشف عن الأسباب ، انه الفنان القدير حسين نعمة والذي أعرب عن انزعاجه من تصرف وزارة الثقافة ونقابة الفنانين العراقيين لرفضهما إعطاء المنحة التشجيعية للفنانين […]

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