2022/05/30 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرموزات رافيدينية في گلاويژ السليمانية السليمانية – إنعام العطيوي شاركت دائرة الفنون العامة بالمعرضِ الفني التشكيلي لليوبيل الفضي بدورتهِ 25 لگلاويژ السليمانية للعام 2022 الذي اختتم السبت ،وجاءت مشاركة المدير العام لدائرة الفنون العامة فاخر محمد حسن باللوحةِ الفنية (مرموزات رافيدينية) إضافة الى مشاركةِ خمسةَ فنانين تشكيليين من بابل وخمسةَ فنانين من محافظة البصرة، واربعةَ […]

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