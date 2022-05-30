2022/05/30 | 00:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jLFabGZrK5w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لاوند جلال : الاتحاد متحالف مع الاطار لمصالح سياسية واتهام التنسيقية لأربيل يقصد به الديمقراطي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لاوند جلال : الاتحاد متحالف مع الاطار لمصالح سياسية واتهام التنسيقية لأربيل يقصد به الديمقراطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).