حُريتِك هى حُريتى - منى حلمي

2022/05/30 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي حُريتِك هى حُريتى ......



قصيدتان --------------------------------------------------------------------حُريتى هى كل شئ وكل شئ بدون حريتى يصير أبدا ولا شئ زمان ياما ضحيت بالحب عشان أبقى دايما حُر شربت كاس الحرمان المُرال الأمرْ انى مبقاش حُر وأخيرا يا حبيبتى لقيتك رافضة طاعة الجوارى والعبيد كسرتى قيود أزمنة موروثة خلقتى معنى للرجولة جديد غيرتى ......





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