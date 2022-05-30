صحة واسط تنفي اندلاع حريق داخل مستشفى الزهراء التعليمي

2022/05/30 | 00:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط – واع - دانيال قاسمنفت دائرة صحة واسط، اندلاع حريق داخل مستشفى الزهراء التعليمي.وقال مسؤول اعلام صحة واسط حيدر الطائي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الحريق الذي روجت عنه بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي بسيط وهو المكان المخصص لحرق بعض النفايات الموجودة في مستشفى الزهراء التعليمي".وأضاف ان "مستشفى الزهراء التعليمي يخلو من أي حريق يذكر "، داعيا جميع المؤسسات الاعلامية بعدم تناول الاخبار من المصادر غير الرسمية.

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