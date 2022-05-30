لافروف يعلق على حالة بوتين الصحية

2022/05/30 | 00:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد، التكهنات بأن الرئيس، فلاديمير بوتين، مريض، قائلا إنه لا توجد أي إشارات تدل على إصابته بأي مرض.

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