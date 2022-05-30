مقتل وإصابة 8 أشخاص بإطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأميركية

2022/05/30 | 01:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقالت سلطات أوكلاهوما بالولايات المتحدة إن شخصا قتل، وأصيب سبعة، في إطلاق نار وقع في وقت مبكر الأحد، في مهرجان في الهواء الطلق في شرق الولاية.ووصف أحد الشهود فرار الأشخاص مذعورين بحثا عن ساتر من الرصاص.وقال مكتب تحقيقات ولاية أوكلاهوما في بيان، إن مرهقين من بين المصابين في فعالية يوم الذكرى بالقرب من بلدة تافت.وقالت الوكالة إن شهودا ذكروا أن جدالا سبق إطلاق النار بعد منتصف الليل، مضيفة أنه لم يجر إلقاء القبض على أحد.حضر نحو 1500 شخص الفعالية في تافت، والتي عادة ما لا يتجاوز عدد سكانها بضع مئات.ولم يذكر المكتب أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث أو حالة المصابين.

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