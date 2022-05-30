2022/05/30 | 01:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نركب قوارب الإنقاذ في مياه المتوسط ونزور قبور الغرباء، ولكل قبر قصة بدأت بحلم وانتهت برسالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقبرة الغرباء) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقبرة الغرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).