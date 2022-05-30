ارتفاع عدد قتلى السيول في البرازيل

2022/05/30 | 03:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقالت الحكومة البرازيلية، إن أكثر من 100 شخص فقدوا أو تأكدت وفاتهم في البلاد، نتيجة انهيارات طينية وسيول نجمت عن الأمطار الغزيرة، واكتسحت عدة أحياء وبلدات في شمال شرق البرازيل.وقال جهاز الدفاع المدني الاتحادي المسؤول عن إدارة الطوارئ على تويتر، إنه حتى بعد ظهر يوم الأحد، لقي 56 شخصا حتفهم في ولاية بيرنامبوكو بشمال شرق البلاد، وتوفي شخص آخر في ولاية ألاجواس المجاورة.وفقد 56 شخصا آخرون فى بيرنامبوكو.

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