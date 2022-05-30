بينيت: إيران لن يكون لها حصانة بعد الآن

2022/05/30 | 03:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، إن إيران "لن تفلت من العقاب على التحريض على شن هجمات من خلال وكلائها".

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