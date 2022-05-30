جدري القردة.. منظمة الصحة تعلن أرقاما جديدة للحالات

2022/05/30 | 04:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية في آخر تحديث، الأحد، أنها تلقت تقارير عن 257 حالة إصابة مؤكدة بجدرى القردة، ونحو 120 حالة مشتبه بها في 23 دولة، حيث لم يتوطن الفيروس فيها حتى، الخميس.

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