مقتل جندي تركي ثامن بالعراق في غضون 5 أيام

2022/05/30 | 04:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مقتل جنديين تركيين خلال عملية عسكرية في شمال العراق حيث تشن أنقرة حملة عسكرية ضد مقاتلين أكراد.

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