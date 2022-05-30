2022/05/30 | 05:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأحد، أن الحلف في حل من التزاماته السابقة بعدم نشر قوات في أوروبا الشرقية.

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