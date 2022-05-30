قيمة الفنان سمير صبري - عادل صوما

2022/05/30 | 05:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_صوما سمير صبري فنان متعدد المواهب، أسعد الناس بطرق مختلفة، وكانت له ريادة برامج Talk Show التلفزيونية والإذاعية التي تنشر المعرفة والتسلية بهدوء، لكن المقال لن يتناول أعماله أو يقيّم فنه، بل سيتناول جوانب من حياته، ربما لم يركّز عليها من كتبوا عنه، أو استضافوه عندما تحول إلى ضيف بعد خبرة نصف قرن في مجال الفن والاعلام.الجاليات الاجنبيةسمير صبري متخرج في فيكتوريا كولدج-الاسكندرية، وكانت هذه المدر ......





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