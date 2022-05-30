للباحثين عن فرص في التكنولوجيا.. أبل تقدم تدريبا مهنيا بشهادات

2022/05/30 | 07:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت شركة آبل برنامجين للتدريب المهني وإصدار الشهادات لتعليم العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات، أو أي شخص يرغب في بدء مهنة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتشمل كيفية نشر وإدارة ودعم أجهزة iPhone و Mac وأجهزة Apple الأخرى في مكان العمل.

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