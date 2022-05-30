أوكرانيا.. إقالة رئيس أمن خاركيف لأنه

2022/05/30 | 07:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رئيس جهاز الأمن الأوكراني في إقليم خاركيف، رومان دودين، لإهماله في أداء واجباته.

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