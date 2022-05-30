خبراء يعلقون على تعديل

2022/05/30 | 07:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبقت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لمصر عند "B2" لكنها عدلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، بفعل المخاوف من أن يضع تشديد أوضاع التمويل ضغوطًا على قدرة البلاد على سداد ديونها الخارجية، وأرجع محللون أسباب هذا التعديل إلى تقلص غطاء الن

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