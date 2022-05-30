جمهور فريق فرنسي يقتحم الملعب بعد هبوطه للدرجة الثانية (صور)

2022/05/30 | 07:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحمت الجماهير أرض الملعب بعد هبوط

سانت إيتيان إلى دوري الدرجة الثانية

الفرنسي لكرة القدم، عقب الخسارة

بركلات الترجيح من أوسير في الملحق،

الأحد.

وتعادل الفريقان 2-2 في النتيجة

الإجمالية عقب التعادل

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