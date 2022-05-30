نيجيريا تعلن عن 21 إصابة بجدري القرود

2022/05/30 | 07:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض،

الاثنين، أن نيجيريا أكدت 21 إصابة بجدري

القرود منذ بداية العام، مع تسجيل حالة

وفاة واحدة.

ويستوطن جدري القرود في دول أفريقية مثل

الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى

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