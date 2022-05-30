المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....36 - محمد الحنفي

2022/05/30 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي الهوية اليسارية لا يمكن أن تكون إلا هوية يسارية:.....3وهذا الاهتمام بالعمال، كطليعة للمجتمع، وبالأجراء، وسائر الكادحين، وبالتجار الصغار، والمتوسطين، وبالفلاحين الصغار، والمتوسطين، والمعدمين، الذين لا أرض لهم، يعتبر مسالة أساسية، بالنسبة لليسار، بمستوياته الثلاثة، الذي، من المفروض فيه، إنجاز دراسات، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.



ودراسات في حق التجار الصغار، والمتوسطين، وفي حق ......





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