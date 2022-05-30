مختبرات البيولوجيا والأوبئة - حسن مدن

2022/05/30 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن من المبكر القول إن العالم تجاوز جائحة «كورونا»، بكل ما ترتب عليها من تبعات، ولكن المؤكد أنه نجح في الحدّ من مخاطر تفشيها إلى حدٍ كبير، وأغلبية بلدان العالم بدأت تتنفس الصعداء بعد محنة الوباء التي هيمنت على العالم أكثر من عامين.



ومنذ أن أخذ هذا الوباء في التفشي والعالم منشغل بمصدر الفيروس الذي تسبب به، أهو نتاج خلل في البيئة المحيطة التي يعيش فيها بنو البشر جنباً إلى جنب مع كائنات حية أخرى ......





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