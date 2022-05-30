بعد 6 مواسم.. ماني يودع ليفربول و3 مرشحين لتعويضه

2022/05/30 | 08:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد 6 مواسم في ليفربول، حان وقت الرحيل بالنسبة للنجم السنغالي ساديو ماني، وفقا لمصادر عدة، أكدت نهاية مغامرة أسد التيرانغا في أنفيلد.ووجه ماني الشكر للفريق ولمدربه يورغن كلوب، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي خسره ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني، وأكدت مصادر عدة أنه قرر عدم الاستمرار مع الفريق هذا الصيف.[…]

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ماني يودع ليفربول و3 مرشحين لتعويضه أولاً على ايرث نيوز.

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