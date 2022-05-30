قتل 5 أشخاص بعد محاولته اغتصاب فتاة.. النيابة المصرية تكشف ملابسات جريمة شنيعة وتنفي شائعات

2022/05/30 | 08:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النيابة العامة المصرية ملابسات مقتل خمسة أشخاص منهم فتاتين في إحدى مزارع قرية "الريف الأوروبي"، واتضح أن الفاعل ارتكب جريمته بعد أن حاول التعدي جنسيا على إحدى الفتاتين لرفض والدها تزويجها منه، ونفت النيابة الإشاعات التي تحدثت عن وجود ع

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