2022/05/30 | 08:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت منظمة الصحة العالمية إنها تلقت تقارير عن 257 حالة إصابة مؤكدة بجدرى القردة، ونحو 120 حالة مشتبه بها، في 23 دولة.وفي الولايات المتحدة، أبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن 12 حالة إصابة بجدري القرود في 8 ولايات، حتى بعد ظهر يوم الجمعة.وأضافت المنظمة في آخر تحديث لها أمس […]

ظهرت المقالة جدري القرود..



الصحة العالمية تعلن عن أرقام جديدة في 23 دولة! أولاً على ايرث نيوز.

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