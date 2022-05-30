قفزة جديدة بأسعار النفط وخام برنت يتجاوز 120 دولاراً

2022/05/30 | 08:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت أسعار النفط، اليوم الاثنين، ارتفاعاً إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين، مع انتظار التجار لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي قبل اجتماع يتعلق بالحزمة السادسة من العقوبات ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، إلى أكثر من دولار إلى 120.50 دولار للبرميل، […]

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