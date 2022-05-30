2022/05/30 | 08:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عثرت نجدة بغداد اليوم الاثنين، على رمانات يدوية وعتاد مختلف الانواع.وقالت النجدة في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “تنفيذا لتوجيهات السيد مدير شرطة نجدة بغداد العميد صباح عبد الحسن جعفر الربيعي بالتجوال داخل الازقة والشوارع العامة لفرض القانون والقبض على كل ماهو مخالف للقانون واثناء تجوال دوريات قاطع نجدة السيدية ضمن تقاطع […]

ظهرت المقالة نجدة بغداد تعثر على حقيبة “مشبوهة”..



هذا ما عثر بداخلها (صورة) أولاً على ايرث نيوز.

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