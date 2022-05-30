اعتقدوا أنه إطلاق نار.. كاميرا ترصد تدافع أشخاص واحتمائهم في نيويورك بعد

2022/05/30 | 08:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إدارة شرطة مدينة نيويورك إنه لم يتم إطلاق أعيرة نارية في مركز باركليز خلال الاضطرابات التي دفعت الناس للفرار والنجاة بحياتهم في وقت مبكر من يوم الأحد، مراسلة CNN نادية روميرو تنقل لكم التفاصيل.

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