إسرائيل تُصعد: عصر حصانة إيران قد انتهى.. ولن تفلت من العقاب

2022/05/30 | 08:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الأحد، إن إيران “لن تفلت من العقاب على التحريض على شن هجمات من خلال وكلائها”.وتأتي تصريحات بينيت عقب نحو أسبوع من اغتيال عقيد في الحرس الثوري الإيراني في طهران ألقي باللوم فيه على إسرائيل.وقتل، حسن صياد خدائي، الذي اتهمته إسرائيل بالتخطيط لهجمات ضد مواطنيها في […]

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ولن تفلت من العقاب أولاً على ايرث نيوز.

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