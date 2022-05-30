الطائرة النيبالية المفقودة.. العثور على 14 جثة في موقع التحطم

2022/05/30 | 08:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر على 14 جثة حتى الآن قرب ركام الطائرة التي تحطمت بمنطقة جبلية في النيبال وعلى متنها 22 شخصا، وفق ما أفادت هيئة الطيران المدني، الاثنين.

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