2022/05/30 | 09:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يتفاءل إئتلاف دولة القانون، المنضوي تحت جناح الإطار التنسيقي، بالتقارب الكردي الأخير بين حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، متوقعاً حصول مبادرات من شأنها انهاء الانسداد السياسي.وقال النائب جاسم الموسوي عن دولة القانون، اليوم الاثنين، في تصريح لوكالة ايرث نيوز، إنه “بعد التقارب الكردي وشبه انهاء الانسداد داخل هذا المكون، لربما هناك مبادرات […]

ظهرت المقالة خاص لإيرث نيوز| التقارب الكردي – الكردي يحيي الآمال ودولة القانون: “نتوقع انفراجة” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص لإيرث نيوز| التقارب الكردي – الكردي يحيي الآمال ودولة القانون: “نتوقع انفراجة”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص لإيرث نيوز| التقارب الكردي – الكردي يحيي الآمال ودولة القانون: “نتوقع انفراجة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).