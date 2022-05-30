2022/05/30 | 09:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفارزنا تمكنت من معالجة الحقيبة والتعامل معها وفق الإجراءات القياسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على حقيبة تحتوي على رمانات يدوية في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على حقيبة تحتوي على رمانات يدوية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).