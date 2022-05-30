البلاغ الختامي للاجتماع الموسع الثالث للجنة المركزية لمنظمة البديل الشيوعي في العراق - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2022/05/30 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق عقدت منظمة البديل الشيوعي في العراق الاجتماع الموسع الثالث للجنة المركزية الذي اقيم في بغداد واستمر لثلاثة ايام وللفترة من الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر ايار 2022، وحضر الاجتماع اعضاء اللجنة المركزية واعضاء اللجان وممثلو لجان المحافظات بالإضافة الى مجموعة من الضيوف من اصدقاء المنظمة من المناضلين الشيوعيين والناشطين العماليين والنقابيين والناشطات النسويات ومن اوساط الشبيبة والمنتف ......





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