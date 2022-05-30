دور المرأه في المجتمع من منظور واقعي - هدى سامح

2022/05/30 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هدى_سامح من متطلبات التقدم والتحضر الإنساني في اي مجتمع هو تعليم وعمل وحريه النساء الجسديه لان اي مجتمع يقمع النساء يتحول إلى مجتمع عدواني غير قادر على إحراز التقدم والنجاح ولأن النساء يشكلن نصف المجتمع الإنساني فلا يجب لنصف البشريه ان تكون خامله وعديمة الفائده وتعتمد على النصف الاخر الذكوري او تتطفل عليه.



يجب أن تشارك المرأه في المجتمع والمنزل وتساعد الرجل في تحمل نفقات واعباء الحياه ليخفف العبء ع ......





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