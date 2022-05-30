2022/05/30 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصام_الخفاجي لم أستغرب أن يكون اسم المفكّر الأكثر اجتذابا للبحث على الإنترنيت خلال الأسابيع الماضية هو الروسي ألكسندر دوغان ولا أشك أن عددا كبيرا من هؤلاء الباحثين عن الإسم ليسوا من المهتمّين بالفلسفة، التي هي ميدان اهتمامه الأساس، بل لأنه يوصف ب"راسبوتين بوتين"، أي أبيه الروحي وملهمه الفكري.



البحث عن اسم دوغان هو من جانب ناقري الإنترنيت، إذن، هو بحث عن منظور بوتين الفكري ورؤيته للعالم والعلاقات الدولية، و ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ياللخصوصية السوداء - عصام الخفاجي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ياللخصوصية السوداء - عصام الخفاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).