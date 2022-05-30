تحذير من وزارة الصحة العراقية

2022/05/30 | 09:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه صادر عن وزارة الصحة تكررت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتحال شخص لصفة مسؤول عقار الدولة ويعمل على اخذ مبالغ مالية من الموظفين بحجة تخصيص قطعة ارض.تؤكد وزارة الصحة ان التواصل يتم مع الجميع من خلال القنوات الرسمية والقانونية فقط ولا يوجد اي ممثل لها خارج السياقات المعروفة، ويتحمل أي شخص التبعات القانونية عن […]

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