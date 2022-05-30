هل كانت التنانين حقيقية؟ علماء في الأرجنتين يكتشفون حفرية حيوان طائر جديد يُسمى “تنين الموت“

2022/05/30 | 09:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف العلماء في الأرجنتين حفريات لزاحف طائر يُدعى "تنين الموت".تم العثور على العظام القديمة بجبال الأنديز في الجزء الغربي من الأرجنتين.كان الحيوان زاحفًا طائرًا يبلغ طول جناحيه 30 قدمًا وعاش قبل 86 مليون عام.يعتقد الباحثون أن هذا الاكتشاف هو في الواقع لنوع جديد من التيروصورات

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