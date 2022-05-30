روسيا تحدد

2022/05/30 | 09:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله، الأحد، إن "تحرير" دونباس في شرق أوكرانيا هي "أولوية غير مشروطة" بالنسبة لموسكو، بينما يمكن لمناطق أوكرانية أخرى تقرير مصيرها بنفسها.

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