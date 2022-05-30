2022/05/30 | 09:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، عن ضبط سفينة محملة بأكثر من 106 آلاف ليتر من الوقود المهرب، في جزيرة قشم بالخليج.وأوضح رئيس قضاء محافظة هرمزكان قائلا: “تمت مصادرة 106500 ليتر من المازوت المهرب قرب جزيرة قشم”.وأضاف: “كان المهربون يعتزمون نقل شحنة الوقود هذه إلى إحدى دول الخليج..تم الكشف والاستيلاء عليها من […]

ظهرت المقالة إيران تعلن ضبط “سفينة محملة بالوقود المهرب” في جزيرة قشم واعتقال طاقمها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن ضبط “سفينة محملة بالوقود المهرب” في جزيرة قشم واعتقال طاقمها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلن ضبط “سفينة محملة بالوقود المهرب” في جزيرة قشم واعتقال طاقمها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).