برنت يصل الى120 دولارا للبرميل الواحد

2022/05/30 | 09:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتلقت أسعار النفط دعما من انخفاض الدولار الأمريكي.

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