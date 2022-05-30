الطائي: لا انفراجة سياسية قبل تمرير “الامن الغذائي”

2022/05/30 | 09:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان الأطراف الساعية لتمرير مقترح قانون الامن الغذائي تسعى لتقاسم الكعكة قبل الذهاب نحو التوافق مع الأطراف الأخرى من اجل انهاء حالة الانسداد السياسي.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “مبالغ خيالية قد وضعت في مقترح قانون الامن الغذائي، فضلا عن ان هناك إصرار من جهات معروفة على تمريره، […]

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